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Москва 24

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Общество

14:33

Почти 60 авиарейсов задержали и отменили в Москве из-за ветра

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В расписании аэропортов столицы произошли изменения в связи с усилением ветра. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в воздушных гаванях Москвы отменили 19 рейсов, а 40 задержали.

Согласно табло, в Домодедово 33 вылета задержали, 16 отменили. Во Внуково пять авиарейсов задерживаются, три отменили.

Меньше всего погодная ситуация повлияла на работу Шереметьево, где было задержано только два рейса.

В пятницу, 13 марта, в Москве объявлено штормовое предупреждение, для координации работы был сформирован оперативный штаб.

В Подмосковье ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 машин. В МЧС рекомендовали москвичам быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не пренебрегать погодным предупреждением. Он попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за усилившегося ветра.

Действует оранжевый уровень погодной опасности. Как рассказали синоптики, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о снеге в выходные.

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