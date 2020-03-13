Штормовой ветер повалил 216 деревьев в столице

17:02
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
В Москве от штормового ветра в пятницу, 13 марта, упало 216 деревьев и было повреждено 48 автомобилей. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что 13 марта в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20–25 метров в секунду. Городские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности.
"Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса, резервные мощности переведены в режим повышенной готовности. Все городские службы получили предписание по защите от порывов ветра зданий сооружений, строительной техники, строящихся объектов, объектов торговли и рекламных конструкций", – заявили в пресс-службе ведомства.
С 12 марта началось информирование граждан с помощью операторов мобильной связи, информационных табло Центра организации дорожного движения. Повторные предупреждения рассылались и на следующий день.
Городским службам поручено защищать горожан от порывов ветра здания, сооружения, строительную технику, стройплощадки и рекламные конструкции.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы от падения дерева погиб мужчина. Ствол упал на его автомобиль. Машина сразу же потеряла управление. Мэр города Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибшего.
Кроме того, в столице от падения рекламной конструкции пострадала женщина. Ее жизни ничего не угрожает.
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