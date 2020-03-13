Спасатели по громкой связи оповещают москвичей о сильном ветре

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Московские спасатели с помощью громкой связи предупреждают горожан о сильном ветре, сообщает пресс-служба городского главного управления МЧС.

Как уточняется, москвичей и гостей города информируют с помощью мобильных средств громкоговорящей связи.

"Всего в данных мероприятиях задействовано порядка 500 человек личного состава и более 100 единиц техники. Кроме того, для экстренного реагирования пожарных и спасателей на всевозможные чрезвычайные ситуации, возникшие из сильного ветра, в Главном управлении МЧС России по городу Москве работает оперативный штаб", – говорится в сообщении.

От сильного ветра в столице уже пострадали два человека. Так, на улице 1-й Мясниковской дерево упало на двигающийся автомобиль, после чего машина проехала несколько десятков метров и столкнулась с двумя транспортными средствами. В результате произошедшего погиб мужчина.

Также на востоке города женщина пострадала после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра. Ее доставили в больницу № 15.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

В городе действует штормовое предупреждение, для координации работы создан оперативный штаб. В Московской области ветер уже повалил несколько десятков деревьев, повредивших по меньшей мере 19 автомобилей.

Москвичам рекомендовали быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

Московскую канатную дорогу временно закрыли для посетителей из-за сильного ветра в столице.