Энергетики ввели режим повышенной готовности в столичном регионе из-за ветра

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Энергетики ПАО "МОЭСК" приведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий с усилением ветра до 27-29 метров в секунду.

В оперативной готовности находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью более 35 тысяч киловатт.

При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на время ремонтных работ.

В настоящее время специалисты ведут постоянный контроль работы оборудования подстанций и проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий.

По всем вопросам можно обратиться на "Светлую линию" 8-800-700-40-70.

13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.

МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.

В связи с усилением ветра в столице приостановлена работа канатной дороги на Воробьевых горах. Специалисты следят за развитием ситуации и готовы открыть движение при благоприятных погодных условиях.