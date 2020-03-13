Энергетики ввели режим повышенной готовности в столичном регионе из-за ветра

12:40
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Энергетики ПАО "МОЭСК" приведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий с усилением ветра до 27-29 метров в секунду.
В оперативной готовности находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания – 121 передвижную электростанцию (ПЭС) общей мощностью более 35 тысяч киловатт.
При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на время ремонтных работ.
В настоящее время специалисты ведут постоянный контроль работы оборудования подстанций и проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий.
По всем вопросам можно обратиться на "Светлую линию" 8-800-700-40-70.
13 марта в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По информации синоптиков, порывы ветра доходят до 20–25 метров в секунду.
МЧС рекомендовало жителям столицы быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями.
Сергей Собянин призвал жителей столицы не пренебрегать погодным предупреждением. Мэр попросил москвичей проявить максимальную осторожность при передвижениях по городу.
В связи с усилением ветра в столице приостановлена работа канатной дороги на Воробьевых горах. Специалисты следят за развитием ситуации и готовы открыть движение при благоприятных погодных условиях.
Москвичей предупреждают об усилении ветра до 25 метров в секунду
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: