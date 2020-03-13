Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы

Фото: ТАСС/Василий Иванов

Двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess выписали из больницы во Владивостоке, куда их помещали на карантин, сообщает РИА Новости.

По данным регионального Минздрава, коронавирус у пациентов не выявлен.

22 и 23 февраля из Японии во Владивосток февраля прибыли семеро россиян с Diamond Princess. Их доставили инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат, однако граждане остались на карантине.

29 февраля во Владивосток прибыли еще двое пассажиров с лайнера. Семейную пару поместили на карантин. Новосибирский научно-исследовательский центр "Вектор" проверил анализы всех девятерых и установил, что коронавируса у них нет.

Семерых пассажиров выписали с карантина 6 марта, еще двое остались. Сейчас на карантине никого нет.

Ранее из больницы выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пребывавших на карантине в Казани.

Судно Diamond Princess стояло на карантине в связи с тем, что на его борту оказался гражданин КНР, у которого выявили коронавирус. На борту находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.