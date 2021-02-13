В России выявили 14 861 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 14 861 новый случай коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 595 случаев (10,7%), сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 963 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 130, в Московской области – 884, в Нижегородской области – 441, в Воронежской области – 356, в Ростовской области – 342, в Самарской области – 298, в Свердловской области – 272, в Пермском крае – 263, Челябинской области – 262, в Иркутской области – 259, в Вологодской области – 232, в Саратовской области – 229, в Волгоградской области и Красноярском крае – по 218.

Всего в России зарегистрировано 4 057 698 случаев (+0,37%) коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки сохраняется в Республике Тыва – 0,07%. Еще в ряде регионов этот показатель держится на уровне 0,1 и 0,2%.

За последние сутки умерли 502 пациента с коронавирусом, за весь период скончались от инфекции 79 696 человек. За сутки выздоровели 18 765 человек, за весь период – 3 577 907.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.

