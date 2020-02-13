В Мосгордуме открылась выставка об экспедиции московских мореплавателей в Антарктиду

19:46
Фото: Мосгордума
Фотовыставка, посвященная путешествию команды из Москвы в Антарктиду, открылась в Мосгордуме. Организатором экспедиции выступили Русское географическое общество и комиссия думы по безопасности, спорту и молодежной политике, сообщается на сайте МГД.
Мероприятие было приурочено к 200-летию со дня начала научной экспедиции, которое совершили мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев к берегам Антарктиды.
"Почти 200 лет спустя команда энтузиастов из Москвы под руководством Дмитрия Кузнецова отправилась по следам первооткрывателей. Комиссия МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике поддержала эту идею. Год назад мы проводили экипаж в путь. Преодолев 5 тысяч километров на парусной яхте, команда показала мужество и бесстрашие, достойное памяти Беллинсгаузена и Лазарева", – рассказал депутат Кирилл Щитов.
Участники экспедиции проследовали в Антарктиду из Чили и по пути преодолели 10-балльный шторм и воздействие крайне низких температур. В качестве символического жеста, путешественники опустили в море точную копию медали, которую вручили первооткрывателям Антарктиды.
Руководитель экспедиции "Антарктида 200 лет спустя, или 30 дней на грани человеческих возможностей", заместитель председателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи и спорту Дмитрий Кузнецов в свою очередь поблагодарил Русское географическое общество и Мосгордуму за поддержку "мечты, которая осуществилась".
"До этого Антарктида была для нас неизведанным миром, всего лишь точкой на глобусе. Наше путешествие на парусной яхте в составе команды из восьми человек длилось один месяц и прошло по маршруту: Ушуайя – Порт-Уильямс – Антарктида – Порт-Уильямс", – сказал Кузнецов.
Он также поделился впечатлениями от экспедиции. По словам Кузнецова, городская жизнь ослабляет человека, а экспедиция стала проверкой каждого на прочность и выдержку.
"Более того, мы привезли из путешествия уникальные фото- и видеокадры, создали короткометражный документальный фильм "По следам экспедиции Беллинсгаузена", который познакомит нашу молодежь с южным континентом, его историей и богатым природным миром. Мы также выпустили книгу "Парусная экспедиция в Антарктиду" и передали памятный экземпляр в парламентскую библиотеку Мосгордумы", – заключил Кузнецов.
В просмотре фильма в Мосгордуме приняло участие свыше 200 студентов из колледжей и вузов столицы, а также представителей молодежных общественных организаций.
В ходе встречи Кирилл Щитов вручил руководителю экспедиции Дмитрию Кузнецову юбилейную медаль "Московская городская дума. 25 лет".
Ранее сообщалось, что влияние глобального потепления ощущается уже и на самом холодном континенте планеты. Эксперты отмечают, что за последние 50 лет температура в регионе повысилась и, как следствие, подо льдом начали образовываться реки из талой воды.
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