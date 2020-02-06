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Экология

12:08

Крупнейший в мире айсберг достиг границы открытого океана

экология истории

Фото: TASS/NASA/USGS Landsat/Zuma

Айсберг А68 достиг границы постоянного морского льда. За время дрейфа обломок льда площадью 6 тысяч квадратных километров практически не изменился, сообщает "Мир 24".

По словам специалистов, обычно айсберги достаточно быстро таят, когда оказываются в более теплых водах. Этот процесс не затронул А68, хотя эксперты оценивают толщину ледового покрова в пять листов А4, сложенных друг на друга.

"Я удивлен, что океан еще не превратил A68 в кубики льда. Если он "выживет" в течение долгого времени, путешествуя по открытой воде за границами ледяного поля, это будет сенсация", – заявил профессор Адриан Лакман из Университета Суонси.

От материкового ледового шельфа крупнейший айсберг мира откололся в 2017 году. В течение года его продвижение было малозаметно, затем дрейф ускорился – глыба льда прошла вдоль восточного побережья Антарктического полуострова. По прогнозам, далее айсберг последует на север, в Атлантику.

Крупные ледовые массы могут угрожать судоходству, поэтому их передвижения отслеживают по спутнику. Самый большой айсберг в истории, например, занимал площадь 11 тысяч квадратных километров. Отколовшись в 2000 году, он все еще существует в виде отдельных осколков.

В октябре 2019 года сообщалось, что ученые начали следить за айсбергом, получившим название D28. Его площадь составила 1,6 тысячи квадратных метров – таким образом, он стал самым крупным из тех, что откололись от ледяного шельфа в Восточной Антарктиде.

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