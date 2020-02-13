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Общество

09:50

Власти Хубэя объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом

общество медицина за рубежом

Фото: TACC/Zuma

Новый метод, который медики стали недавно применять для диагностики коронавируса COVID-2019, привел к резкому скачку вновь регистрируемых случаев. В общей сложности выявлено более 14 тысяч новых больных. Об этом сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения китайской провинции Хубэй.

Как пояснили в местном комитете, после проверки предполагаемых случаев заболевания в рамках новой классификации были внесены изменения в результаты диагнозов. Китайские ученые полагают, что благодаря новому клиническому диагнозу они смогут выявлять заболевание на ранних стадиях, передает РИА Новости.

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

По последним данным, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

Россия в связи с распространением коронавируса ранее закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай. Данная мера не коснулась рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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