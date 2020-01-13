Эксперт оценил повышение стоимости тарифов сотовыми операторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин оценил повышение стоимости тарифов сотовыми операторами, передает RT.

"Дело в том, что сейчас операторы связи – это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта", – пояснил аналитик.

Он добавил, что операторы связи имеют мало форм для заработка, поэтому им приходится постоянно расширять свой ассортимент, "идти в сторону интернета вещей, разных промышленных связей с производителями "железа" для бизнес-потребления".

При этом Щельцин добавил, что все это не сможет полноценно покрыть затраты, которые "увеличиваются в связи требованиями регулятора по выполнению всех норм". Он подчеркнул, что для этого существуют различные варианты, куда входит и повышение стоимости старых тарифов.

Ранее сообщалось, что уже на этой неделе сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повысят стоимость архивных тарифов. Как пояснили операторы, такой шаг связан с ростом потребления услуг абонентами, требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. При этом в "Мегафоне" указали, что повышение стоимости тарифов затронет небольшое число клиентов компании.

В свою очередь аналитики уверены, что подорожание большинства тарифов в 2020 году неизбежно. Это связано с реализацией закона об устойчивом Рунете. По предварительным прогнозам, услуги мобильной связи в стране в наступившем году могут подорожать почти на 18%.

В 2019 году мобильные операторы "Билайн" и МТС заявляли, что не планируют в ближайшем будущем повышать тарифы на услуги связи и интернет. В первой из указанных компаний "заморозили" тарифы, во второй обещали разрабатывать конвергентные сервисы, чтобы помогать клиентам экономить.

