Сотовые операторы в России начали повышать стоимость тарифов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" повысят стоимость архивных тарифов уже на этой неделе. Соответствующие сообщения поступили клиентам этих компаний в декабре минувшего года, сообщает РИА Новости.

Как пояснили операторы, такой шаг связан с ростом потребления услуг абонентами, требованиями законодательства и развитием инфраструктуры. При этом в "Мегафоне" указали, что повышение стоимости тарифов затронет небольшое число клиентов компании.

В свою очередь аналитики уверены, что подорожание большинства тарифов в 2020 году неизбежно. Это связано с реализацией закона об устойчивом рунете. По предварительным прогнозам, услуги мобильной связи в стране в наступившем году могут подорожать почти на 18%.

Самое резкое и существенное подорожание коснется тарифов средней и высокой ценовой категории. Минимальные и социальные тарифные планы, в свою очередь, станут дороже в пределах инфляции, а сам процесс будет более медленным.

В 2019 году мобильные операторы "Билайн" и МТС заявляли, что не планируют в ближайшем будущем повышать тарифы на услуги связи и интернет. В первой из указанных компаний "заморозили" тарифы, во второй – обещали разрабатывать конвергентные сервисы, чтобы помогать клиентам экономить.

