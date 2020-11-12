В Москве скончались 70 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 70 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что у всех пациентов был подтвержден диагноз "пневмония". Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице составило 7 643 человека.

Специалисты напоминают, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.

За последние сутки в России подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Инфекцию выявили в 85 регионах страны.

В РФ подтвердили 21 608 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки зафиксировали 5 997 новых случаев коронавируса. 1 426 пациентов с COVID-19 были госпитализированы.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе прогнозируется рост числа пациентов с коронавирусом. Он отметил, что загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.

При этом Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить новые ограничения. Градоначальник добавил, что отрасль общепита от полного закрытия может спасти уменьшение времени работы кафе и ресторанов.