В Москве скончались 70 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 70 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что у всех пациентов был подтвержден диагноз "пневмония". Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в столице составило 7 643 человека.
Специалисты напоминают, что при любых симптомах ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача.
За последние сутки в России подтвердили 21 608 новых случаев коронавируса. Инфекцию выявили в 85 регионах страны.
В РФ подтвердили 21 608 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки зафиксировали 5 997 новых случаев коронавируса. 1 426 пациентов с COVID-19 были госпитализированы.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в городе прогнозируется рост числа пациентов с коронавирусом. Он отметил, что загрузка коечного фонда еще на четверть может быть критичной.
При этом Собянин выразил надежду, что в Москве не придется вводить новые ограничения. Градоначальник добавил, что отрасль общепита от полного закрытия может спасти уменьшение времени работы кафе и ресторанов.
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