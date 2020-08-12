В Москве за август выпало лишь 10% месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Лишь 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за август, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
"Пока что август – сухой месяц. Прошла первая декада, а выпало всего лишь 10% от месячной нормы", – отметил Вильфанд.
Он добавил, что в ближайшее время в столице не ожидаются сильные осадки. Однако, по словам Вильфанда, в Москве регулярно будут идти осенние и монотонные дожди.
Ранее жителей столичного региона предупредили о вероятности возникновения порывистого ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения действует до 21:00 13 августа.
С 11 августа в Москве установилась холодная погода. Синоптики сообщили, что 12 августа в столице температура воздуха составит около +16... +18 градусов. В четверг воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла. Однако уже в конце этой неделе температура воздуха пойдет вверх.
Вильфанд сообщал, что потепление возможно в 20-е числа августа. Именно к этим дням температура воздуха начнет достигать показателей в +18... +23 градуса, что является месячной нормы.
В то же время, по сообщениям синоптиков, бархатный сезон на российских курортах в этом году будет длиться дольше обычного. Причиной этому выступает то, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного благодаря летнему антициклону. Синоптики не исключают, что комфортная погода останется на российских курортах до середины октября.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: