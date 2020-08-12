В Москве за август выпало лишь 10% месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лишь 10% от месячной нормы осадков выпало в Москве за август, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Пока что август – сухой месяц. Прошла первая декада, а выпало всего лишь 10% от месячной нормы", – отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшее время в столице не ожидаются сильные осадки. Однако, по словам Вильфанда, в Москве регулярно будут идти осенние и монотонные дожди.

Ранее жителей столичного региона предупредили о вероятности возникновения порывистого ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду. Период предупреждения действует до 21:00 13 августа.

С 11 августа в Москве установилась холодная погода. Синоптики сообщили, что 12 августа в столице температура воздуха составит около +16... +18 градусов. В четверг воздух прогреется максимум до 17 градусов тепла. Однако уже в конце этой неделе температура воздуха пойдет вверх.

Вильфанд сообщал, что потепление возможно в 20-е числа августа. Именно к этим дням температура воздуха начнет достигать показателей в +18... +23 градуса, что является месячной нормы.

В то же время, по сообщениям синоптиков, бархатный сезон на российских курортах в этом году будет длиться дольше обычного. Причиной этому выступает то, что деятельный слой Черного моря прогрет лучше обычного благодаря летнему антициклону. Синоптики не исключают, что комфортная погода останется на российских курортах до середины октября.