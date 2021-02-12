Двойной погодный рекорд будет установлен в Москве в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве в субботу, 13 февраля, ожидается установление сразу двух погодных рекордов – по количеству выпавших осадков и по высоте снежного покрова, сообщает портал "Метеоновости".

"К вечеру 12 февраля снегопад не только не прекратится, но и усилится. Сугробы подрастут еще на 20–30 сантиметров. 13 февраля в Москве состоится двойной рекорд – по количеству осадков и по высоте снежного покрова. Да и нынешний день наверняка войдет в погодную летопись", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что ночью 13 февраля ожидается сильный снегопад и метель, на дорогах образуются заносы и снежный накат. Скорость ветра достигнет 12–17 метров в секунду.

"Температура воздуха хоть и ниже нормы, но не экстремальная, минус 12 – минус 17 градусов. Днем снег уже не столь сильный, а ветер сохранится. Днем термометры покажут минус 10 – минус 15 градусов. Из-за сильного ветра будет казаться, что на улице сильный мороз", – сообщают синоптики.

К воскресенью погода немного успокоится – местами пройдет небольшой снег, ветер ослабеет. Однако ожидается небольшое похолодание, ночью 14 февраля температура упадет до минус 14 – минус 19 градусов, днем – до минус 12 – минус 17.

За прошедшую ночь сугробы в Москве выросли до 40 сантиметров, всего выпало 5 миллиметров осадков. Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за непогоды перемещаться на автомобилях будет очень затруднительно, а на устранение последствий снегопада потребуется не менее недели.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов.

Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные силы города. Снег в столице убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.

В связи со снегопадом автомобилистов призвали быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, при возможности воздержаться от использования личного транспорта. Пешеходов попросили быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.