Росстат сообщил число жертв COVID-19 в октябре

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Названо число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России в октябре текущего года. Данные об этом опубликовал на официальном сайте Росстат.

Уточняется, что Росстат ведет подсчет смертей от коронавирусной инфекции, при котором случаи летальных исходов разделяются на четыре группы.

В ведомстве заявляют, что коронавирус за октябрь стал главной причиной смерти 11 630 пациентов.

При этом в 2 266 случаях летальных исходов инфекция предполагается как основная причина смерти. Для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительное медицинское исследование.

Кроме того, в октябре 2020 года было зафиксировано 1 711 случаев, в которых COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациентов. Еще в 6 964 случаях коронавирус не стал главной причиной смерти.

За последние сутки в Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В России за сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 из них заболевание протекало без клинических проявлений.