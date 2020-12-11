Росстат сообщил число жертв COVID-19 в октябре

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская
Названо число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в России в октябре текущего года. Данные об этом опубликовал на официальном сайте Росстат.
Уточняется, что Росстат ведет подсчет смертей от коронавирусной инфекции, при котором случаи летальных исходов разделяются на четыре группы.
В ведомстве заявляют, что коронавирус за октябрь стал главной причиной смерти 11 630 пациентов.
При этом в 2 266 случаях летальных исходов инфекция предполагается как основная причина смерти. Для подтверждения этих данных необходимо провести дополнительное медицинское исследование.
Кроме того, в октябре 2020 года было зафиксировано 1 711 случаев, в которых COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациентов. Еще в 6 964 случаях коронавирус не стал главной причиной смерти.
За последние сутки в Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В России за сутки выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом
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