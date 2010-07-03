Температура выше климатической нормы ожидается в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода без осадков сохранится в столице на предстоящей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, погода в городе все еще выше климатической нормы. В понедельник, 11 ноября, температура в городе прогреется до +10 градусов. Понедельник претендует на самый теплый день на этой неделе, уточняют специалисты.

Во вторник температура начнет падать из-за прихода холодного атмосферного фронта. В Москве установится облачная с прояснениями погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Днем воздух в столице прогреется до +7 градусов.

Со среды осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Давление прогнозируется выше нормы.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям. По его словам, в ночь на вторник температура в городе не опустится ниже +6 градусов, отметив, что такие показатели характерны для начала мая.

В целом до конца недели температура воздуха в городе будет не ниже +5 градусов. Такой прогноз верен для европейской части России.

Ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима в Москве откладывается до конца ноября, хотя по климатическим законам она должна была наступить 10 ноября.

Эта зима, по прогнозам синоптиков, может стать самой теплой в истории метеонаблюдений, поскольку уже сейчас наблюдается сдвиг прихода климатической зимы на две–три недели.

Ожидается, что средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса, что почти на 5 градусов выше нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что до марта и до апреля, особенно январь и февраль, погода будет находиться в цвете бордо – это означает, что превышение нормы будет доходить до 5 градусов с плюсом на средний показатель.

Для обозначения этой аномалии специалисты предлагают ввести новый термин – "вишневая зима". За 140 лет в Москве было семь "вишневых зим".

