11 сентября, 06:35Общество
Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 11 сентября
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 11 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 21–23 градусов тепла, по области она будет варьироваться от 18 до 23 градусов.
Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.
Ухудшение погодных условий прогнозируется в столице на следующей неделе. Бабье лето продлится до выходных, 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее.
Первые сентябрьские дожди в столице могут пройти во второй половине месяца. С первых чисел сентября погоду в городе формирует антициклон.
