Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 11 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в четверг, 11 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 21–23 градусов тепла, по области она будет варьироваться от 18 до 23 градусов.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

Ухудшение погодных условий прогнозируется в столице на следующей неделе. Бабье лето продлится до выходных, 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее.

Первые сентябрьские дожди в столице могут пройти во второй половине месяца. С первых чисел сентября погоду в городе формирует антициклон.