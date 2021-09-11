Нифантьев порекомендовал родителям школьников активнее участвовать в учебном процессе

Фото: Галина Бродская
Актуальные вопросы организации учебного процесса и досуга школьников со столичными родителями в рамках вебинара обсудили депутат Московской городской думы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.
"Современные школьники и их родители в Москве имеют полное право участвовать в учебном процессе и влиять на него. Согласно федеральному закону об образовании мы имеем право выбирать форму обучения, отказываться от факультативов, знать все об обследованиях ребенка в школе, отказаться от добровольных взносов и пожертвований, а главное", – напомнил Щитов.
Депутат обратил внимание на то, что в современных школах все больше внедряется в учебный процесс цифровизация. По его словам, это позволяет обеспечить полную интеграцию учебного процесса на электронной платформе. Функции Московской электронной школы могут стать еще одним инструментом повышения компьютерной грамотности ребят, уверен Кирилл Щитов.
В свою очередь Евгений Нифантьев затронул тему увлеченности школьников гаджетами. По его мнению, социальные сети не всегда являются столь безобидными.
"Основная угроза в том, что мы не можем контролировать их содержание с точки зрения безопасности и интересов ребенка. Бороться с ними административными методами, конечно, можно, но куда эффективнее предложить альтернативу. Над ней должны задуматься и родители, предлагая интересные занятия для всей семьи, и государство. Именно поэтому появляется все больше кружков и секций", – сказал он.
О том, что родители могут сильно влиять на организацию учебного процесса в школе, говорила и председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина. По ее словам, чтобы школьник проводил свободное от учебы время с максимальной пользой, очень важно составлять расписание активностей.
"При грамотном планировании дня ребенок всегда будет занят интересным делом, которое будет развивать его творческие способности, аналитическое мышление или укрепляет здоровье. Тогда и времени на гаджеты практически не останется", – отметила Шлямина.
Ранее Нифантьев заявил, что важнейшими составляющими здорового образа жизни современного школьника являются умеренные занятия спортом и сбалансированное питание, а также цифровая гигиена.
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