Евгений Нифантьев: для здорового развития школьника необходима цифровая гигиена

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Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает, что важнейшими составляющими здорового образа жизни современного школьника являются умеренные занятия спортом и сбалансированное питание, а также цифровая гигиена. Об этом он заявил в ходе тематического круглого стола.

"К сожалению, сегодня многих родителей не пугает слово "гаджетозависимость". А ведь это сродни перееданию, только засоряется не организм, а мозг ребенка. Родители сегодняшних школьников выросли совсем в другое время, когда гуляли во дворах и не сидели в гаджетах. Это помогло развить многие социальные навыки. Наивно полагать, что они разовьются сами собой, когда дети будут сидеть в соцсетях и играть в компьютерные игры", – пояснил он.

Нифантьев отметил, что иногда просмотр коротких смешных роликов кажется безобидным занятием, но это, по его мнению, может привести к тому, что ребенок начнет воспринимать информацию только заголовками, яркими фразами и короткими абзацами. Он также обратил внимание на то, что все это приводит к уничтожению зачатков аналитического мышления и появлению синдрома рассеянного внимания.

Нифантьев считает, что побороть зависимость от гаджетов у детей поможет простое общение. Только создавая для них интересный активный досуг, устраивая их в кружки и секции, можно вырастить здоровое и умное поколение.

До этого Нифантьев предложил учредить день отказа от соцсетей. Он отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.