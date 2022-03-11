Россиян предостерегли от оплаты рекламы в Facebook и Instagram

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Пользователей, которые оплачивают рекламу в социальных сетях Facebook и Instagram, могут привлечь к ответственности за финансирование экстремизма и заблокировать их счета. Это может произойти в случае признания компании Meta экстремистской в РФ, рассказал адвокат Алексей Михальчик.
По его словам, тем пользователям, которые действуют в рамках закона, волноваться не о чем.
"А вот тех, кто оплачивал рекламу и проводил какие-либо транзакции, могут привлечь к ответственности за финансирование экстремизма. Это блокировка счетов и множество сопутствующих последствий", – рассказал Михальчик РИА Новости.
Он также отметил, для сотрудников Meta, если такие есть в России, риски не высоки. По его словам, пока участниками экстремистской организации признавали тех, кто осознанно вступил в нее и предпринимал действия для поддержания деятельности.
Адвокат подчеркнул, что решение же о признании компании Meta экстремистской станет прецедентом, так как ранее экстремистскими организациями признавали проводников определенной идеологии, а не саму площадку.
Ситуацию прокомментировали и в Совфеде. Как заявил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас, гражданам РФ, которые будут использовать Facebook и Instagram в обход блокировок, никакие наказания не грозят.
Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.
СК возбудил дело о призывах к насилию и убийствам из-за действий Meta
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