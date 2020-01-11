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Москва 24

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Общество

14:35

В Минтрансе Подмосковья призвали жителей к внимательности из-за непогоды

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области призвало водителей и пешеходов к внимательности из-за осложненных погодных условий. Об этом ведомство проинформировало в соцсетях.

Так, жителей попросили быть осторожными на улицах из-за мокрого снега и гололедицы.

"Водителям следует быть внимательными на дорогах: обращать внимание на знаки, и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам быть особо бдительными – не выходить на проезжую часть в неположенных местах, переходить дорогу только в зонах пешеходных переходов, ожидать транспорт на посадочных площадках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная погона сохранится в столичном регионе до вечера воскресенья.

Ранее сообщалось, что в столице ввели желтый уровень опасности сроком до 14 января. Это обусловлено сильным ветром и возникновением гололедицы.

Также МЧС было распространено экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололеда на дорогах.

Согласно прогнозам синоптиков, мокрый снег в столице будет идти до 17:00 субботы. Из-за этого горожанам рекомендовали быть аккуратнее, выходя на улицу. Кроме того, в ЦОДД призвали автолюбителей к снижению скорости и соблюдению дистанции во избежание аварий.

Снегопад в Москве продлится до вечера

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