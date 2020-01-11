Москвичей ждет новая волна аномального тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве ожидается новая волна аномального тепла. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, на предстоящей неделе вновь установятся температурные рекорды. В частности, прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Днем столбики термометров и вновь поднимутся до четырех градусов со знаком плюс.
"Ну совсем это не зимняя температура. Температура приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения", – сообщил Вильфанд.
Ранее стал известен прогноз погоды на субботу в Москве. Днем столичный регион окажется под влиянием передней части атлантического циклона, местами пройдет снег.
Кроме того, в ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Синоптики обещали в выходные снег, гололед и порывы ветра до 17 метров в секунду.
Аномально теплая погода продержится в Москве не меньше 10 дней