Коммунальные службы продолжают уборку столицы от снега

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Коммунальные службы столицы продолжают выполнять работы по уборке снега, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По словам заммэра, в местах образования скользкости выполнялись работы по выборочной противогололедной обработке.

В связи с мокрым снегом и гололедицей МЧС распространило экстренное предупреждение. Отмечается, что непогода будет главенствовать в регионе до вечера субботы. В частности, спасатели предупреждают о возможности налипания мокрого снега и образовании на дорогах гололеда.

В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".