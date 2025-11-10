Власти Смоленской области планируют запретить проводить аборты в частных клиниках

Фото: 123RF.com/georgerudy

Процедуру прерывания беременности в Смоленской области планируют проводить исключительно в государственных клиниках и учреждениях по медицинским показаниям. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.

Это станет одной из мер, направленных на стимулирование рождаемости в области.

"Выстраиваем работу с частными клиниками. <...> Здесь мы с бизнесом находим полное понимание", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем власти региона совместно с надзорными органами намерены провести проверку аптек, где продаются препараты для прерывания беременности без соответствующих предписаний.

В конце января текущего года в Госдуме предложили проводить аборты только в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой выступил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что объемы средств фонда ОМС на аборты планируется направлять в государственные и частные клиники, но только если все требования будут соблюдаться.

Комментируя проект, зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал здравой идею отказа от абортов в государственных и частных клиниках. Он заявил, что церковь считает аборты лишением жизни еще нерожденного человека и всегда выступала против этого.