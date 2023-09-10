Попробовать блюда разных стран смогут победители программы "Миллион призов"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Победители акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" смогут помочь лечению и реабилитации больных детей, поддержать тех, кто спасает животных, посетить интересную выставку, театральную постановку и многое другое.

Партнеры акции представили широкий выбор возможностей для жителей Москвы. Также с помощью призовых баллов можно будет пополнить карту "Тройка" и поддержать благотворительные организации.

"Чтобы воспользоваться своим шансом, необходимо принять участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов с 8 по 10 сентября. Сделать это можно онлайн или с использованием терминала на избирательном участке", – говорится в сообщении.

Розыгрыши состоятся 10 и 11 сентября. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов. Уточняется, что один балл равен одному рублю. Их можно обменять на покупки или услуги у партнеров программы. В общей сложности предполагается 2,3 миллиона призов.

Партнерами акции стали свыше 80 благотворительных организаций и объединений, которые работают на благо общества. Неравнодушные граждане смогут поддержать одну или несколько таких организаций с помощью баллов. Например, можно сделать взносы в фонды, которые помогают детям с серьезными заболеваниями.

Среди них есть фонд "Со-единение". Он помогает детям со слепоглухотой. Фонд передает деньги благотворителей на покупку слуховых аппаратов, очков, компьютеров и оборудования. Еще один фонд "Ты ему нужен" помогает тяжелобольным детям-сиротам. Граждане направляют им средства на самую разную помощь: от услуг няни-сиделки и реабилитации до поиска приемных родителей.

Кроме того, неравнодушные жители могут отдать призовые баллы в фонды "Галчонок", "Обнаженные сердца", "Время детства" и "Подарок ангелу".

В акции также участвуют благотворительные организации, помогающие взрослым в трудных жизненных ситуациях. Они поддерживают тяжелобольных, людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, представителей старшего поколения, бездомных и многих других. Москвичи, которые планируют помочь горожанам с расстройствами аутического спектра, могут передать взнос в фонд "Дорога милосердия".

Еще один фонд под названием "Память поколений" предоставляет деньги благотворителей на нужды ветеранов боевых действий и тружеников тыла. Им передают средства реабилитации, высокотехнологичные протезы. У победителей в том числе будет возможность отправить свой выигрыш в фонды "Женщины за жизнь", "Онкологика", "Живи сейчас" и другие.

Неравнодушные граждане могут помочь и животным. Среди партнеров акции представлены фонды "Ника" и "Собаки, которые любят". Они заботятся о больных животных.

В перечне партнеров программы числятся фонды, которые вкладываются в научные исследования, образовательные инициативы и защиту окружающей среды.

Помимо благотворительной деятельности, баллы можно направить на посещение театров, музеев или Московского зоопарка. В общей сложности в программе "Миллион призов" участвует 50 культурных учреждений.

Так, воспользоваться выигрышем можно для посещения таких учреждений, как Театр на Таганке, "Современник", Театр Олега Табакова, "Ленком" Марка Захарова, "Практика", Московский театр юного зрителя и другие. А у любителей симфонической, органной музыки или джаза появится возможность выгодно купить билеты в концертный зал "Зарядье" или Московский международный дом музыки.

С помощью призовых баллов можно будет приобрести билеты в музеи как на временные, так и на постоянные экспозиции. Так, до 23 октября в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" для гостей работает выставка "Невероятная Индия. Взгляд из России". На ней представлено более 400 экспонатов – произведений изобразительного и театрального искусства, скульптуры.

Любители космоса могут задействовать баллы для посещения Музея космонавтики. В учреждении до 17 декабря проходит выставка "У них под каблучками – звезды". На ней показаны истории шести советских и российских женщин, которые смогли взглянуть на Землю с космической орбиты. К программе также присоединились Дарвиновский музей, усадьба Кусково, музей-панорама "Бородинская битва", Галерея Александра Шилова.

Обменять баллы можно будет на сайте #ВыбираемВместе2023 в разделе "Поощрения" или во вкладке "Партнеры".

Выигрыш в программе предоставит возможность в том числе позаботиться о себе. К партнерам акции присоединился один из крупнейших банных комплексов, расположенный в центре Москвы. Баллы жители могут обменять на его посещение.

Еще один способ получить удовольствие – это вкусно покушать. Есть возможность обменять выигрыш на скидочные промокоды, которые пригодятся при посещении ресторанов или кафе. Сейчас в перечне партнеров акции числятся порядка 30 заведений общественного питания. Грузинские кафе предложат разные виды хачапури и шашлыка, итальянские – пиццу и пасту. В свою очередь, заведения паназиатской кухни угостят омлетом по-тайски и супом фо-бо. Любители узбекского плова, шурпы или кутабов смогут попробовать все это в чайхане.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы