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10 сентября, 14:52

Общество

Москвичи потратят баллы "Миллиона призов" на благотворительность и культурный досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи намерены потратить баллы, выигранные в акции "Миллион призов" на благотворительность и культурные мероприятия. Житель столицы Александр заявил, что отправит выигранную тысячу баллов на помощь фондам, помогающим детям с ограниченными возможностями здоровья.

Москвичка Евгения поделилась, что никогда не была в "Москвариуме". Она решила потратить тысячу баллов, полученных в акции, на покупку билетов туда. Жительница города Наталья сказала, что хотела бы сходить на театральную постановку.

"Я получила 3 тысячи баллов и очень хочу потратить на поход в театр. Я уже даже посмотрела на выбор спектаклей и очень хочу сходить на "Онегина", – уточнила женщина.

Победители "Миллиона призов" могут получить 1, 3 или 5 тысяч призовых баллов, которые можно обменять на билеты в театры и музеи, перевести на благотворительность, а также обменять на покупки в кафе, ресторанах и магазинах. 1 балл равен 1 рублю.

К акции могут присоединиться участники онлайн-голосования на портале mos.ru и те, кто голосует на избирательных участках с использованием терминала. Москвичи, впервые участвующие в онлайн-голосовании, не не попадающие в число победителей, гарантированно получают 1 тысячу призовых баллов.

Подобное решение было принято по инициативе партнеров программы. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

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