Школьные линейки в Подмосковье пройдут в традиционном формате

13:31
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Школьные линейки 1 сентября состоятся в Московской области в обычном формате, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
"Учебный год не за горами – нужно провести дезинфекцию помещений, организовать питание и обучение с соблюдением медицинских стандартов. Школы откроются как обычно – 1 сентября. Линейки в День знаний пройдут в традиционном формате", – говорится в посте.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказала, что учебный год в стране стартует 1 сентября в офлайн-формате, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, вводить дистанционное обучение не планируется. Он подчеркнул, что с 1 по 14 сентября в школах будут присутствовать медработники.
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе школ в условиях пандемии. В частности, в документе говорится, что перед открытием учреждений необходима обязательная генуборка с дезинфицирующими средствами. За каждым классом или группой должно быть закреплено учебное помещение, также по возможности рекомендовано сократить число обучающихся в классе.
Ведомство призвало не объединять классы в одну группу продленного дня. По-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. При входе в здание следует установить дозаторы с антисептическими средствами, в помещении – приборы для обеззараживания воздуха. После каждого урока нужно проветривать помещение.
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