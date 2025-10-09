Сенатор Голов поддержал введение штрафов для УК за недопуск интернет-провайдеров

Фото: depositphotos/Wirestock

Введение крупных штрафов для управляющих компаний (УК) за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома не сможет полностью искоренить проблему, однако позволит минимизировать искусственную монополизацию рынка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сенатора Олега Голова.

Он указал, что случаи подобных нарушений фиксируются регулярно. Особенно остро данная проблема наблюдается в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи.

"Мы надеемся, что значительные финансовые санкции заставят управляющие компании и застройщиков серьезно задуматься перед тем, как препятствовать доступу операторов", – подчеркнул Голов.

Вместе с тем сенатор назвал неоднородной ситуацию с недопуском провайдеров в дома. К примеру, на сегодняшний день небольшие застройщики без собственных аффилированных операторов спокойно идут на диалог, заключая эксклюзивные договоры или предоставляя общий доступ для нескольких провайдеров. Кроме того, имеется практика свободного доступа, когда операторы заходят в дома еще на этапе отделки.

Госдума рассматривает законопроект о введении в РФ крупных штрафов для управляющих компаний, которые препятствуют работе интернет-провайдеров. Профильный комитет поддержал документ в первом чтении.

Согласно проекту, за недопуск операторов связи в дома управляющие компании будут платить штрафы до 500 тысяч рублей. Депутаты считают, что эти меры защитят интересы абонентов и предотвратят ограничения конкуренции.

Помимо этого, россияне теперь могут через "Госуслуги" жаловаться на управляющие компании, которые ограничивают жильцов в выборе интернет-провайдера. С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, переписку с УК, ответы ведомств и организаций.