Соцфонд: россияне должны выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут выбрать форму их получения до 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Социального фонда России.
В частности, граждане могут решить, получать ли им льготы в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Первая категория включает в себя:
- выдачу лекарств и медицинских изделий;
- путевки в санаторий;
- бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При отказе от всех вариантов государство будет выплачивать компенсацию в размере 1 728,46 рубля в месяц. Однако отказаться можно и частично, выбрав только один вид услуг.
Чтобы сделать выбор, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября через "Госуслуги", клиентскую службу или МФЦ. В заявлении нужно указать предпочтительный способ получения каждой услуги. Выбранный вариант будет действовать до следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.
Ранее москвичам сократили сроки оформления и получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс стал в два раза быстрее, указывала заммэра Анастасия Ракова.
Сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов в работу соцслужб и объединению всех процессов в одном месте. Вице-мэр напомнила, что для оказания социальной помощи населению в столице уже 1,5 года работает Социальное казначейство.
