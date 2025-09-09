Соцфонд: россияне должны выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры соцподдержки, могут выбрать форму их получения до 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Социального фонда России.

В частности, граждане могут решить, получать ли им льготы в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Первая категория включает в себя:



выдачу лекарств и медицинских изделий;

путевки в санаторий;

бесплатный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При отказе от всех вариантов государство будет выплачивать компенсацию в размере 1 728,46 рубля в месяц. Однако отказаться можно и частично, выбрав только один вид услуг.

Чтобы сделать выбор, нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября через "Госуслуги", клиентскую службу или МФЦ. В заявлении нужно указать предпочтительный способ получения каждой услуги. Выбранный вариант будет действовать до следующего года, пока гражданин не подаст новое заявление.

Ранее москвичам сократили сроки оформления и получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Процесс стал в два раза быстрее, указывала заммэра Анастасия Ракова.

Сокращение сроков стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов в работу соцслужб и объединению всех процессов в одном месте. Вице-мэр напомнила, что для оказания социальной помощи населению в столице уже 1,5 года работает Социальное казначейство.