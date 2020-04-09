Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:32

Морозы и порывистый ветер ожидаются в Москве в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Погода ухудшится в столице в выходные, сообщает Гидрометцентр России. По ночам будет морозно, а днем воздух не прогреется выше 6–7 градусов.

Похолодает в городе уже в пятницу, 10 апреля. Пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 4–6 градусов, днем – 7–9. В субботу, 11 апреля, станет еще холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до -1... +1 градуса. Днем ожидается 3–5 градусов. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, однако будет дуть порывистый ветер до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, осадков не будет. Ночью ожидается -4... -2 градуса, днем – 5–7 градусов тепла. Снова потеплеть в городе должно в начале следующей недели.

В частности, уже в понедельник днем ожидается 9–14 градусов. В то же время будет дождливо.

Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Среднесуточные показатели температуры на 5,9 градуса превысили месячную норму. Только в начале месяца погода повторила максимум 1995 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать