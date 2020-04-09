Морозы и порывистый ветер ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Погода ухудшится в столице в выходные, сообщает Гидрометцентр России. По ночам будет морозно, а днем воздух не прогреется выше 6–7 градусов.

Похолодает в городе уже в пятницу, 10 апреля. Пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается 4–6 градусов, днем – 7–9. В субботу, 11 апреля, станет еще холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до -1... +1 градуса. Днем ожидается 3–5 градусов. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, однако будет дуть порывистый ветер до 18 метров в секунду.

В воскресенье, 12 апреля, осадков не будет. Ночью ожидается -4... -2 градуса, днем – 5–7 градусов тепла. Снова потеплеть в городе должно в начале следующей недели.

В частности, уже в понедельник днем ожидается 9–14 градусов. В то же время будет дождливо.

Ранее синоптики отмечали, что прошедший март стал одним из самых теплых за все время метеонаблюдений в Москве. Среднесуточные показатели температуры на 5,9 градуса превысили месячную норму. Только в начале месяца погода повторила максимум 1995 года.