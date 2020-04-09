Четверг в столице может стать самым теплым днем апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9 апреля может стать самым теплым днем месяца. Об этом говорится на сайте центра погоды "Фобос".

"Все благодаря погожему влиянию гребня антициклона, который прогреет воздух до показателей, на 3-5 градусов превышающих климатическую норму", – утверждается в заявлении синоптиков.

На протяжении дня в столице переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов. Ветер ожидается юго-западный до 9 метров в секунду.

Москвичей предупредили, что атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба. После 21-22:00 на севере, северо-западе и западе города может пойти дождь.

Ранее синоптики пообещали вал холода москвичам в субботу. Также сообщалось о сохранении неустойчивой погоды в Москве.

До этого метеоспециалисты рассказали о погоде в Москве в апреле.