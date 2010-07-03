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Общество

01:47

Школа по уходу за тяжелобольными пациентами открылась в Москве

общество медицина город

Фото: depositphotos/lisafx

В клинической больнице №13 в Москве начинает работать школа по уходу за тяжелобольными пациентами "От сердца к сердцу".

Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, школа будет доступна всем желающим. Занятия будут вести специалисты, которые владеют навыками по уходу за маломобильными пациентами.

По словам главного врача больницы Сергея Аракелова, за год медработники обеспечили комфортную среду 560 пациентам. При этом за четыре года более тысячи семей узнали как правильно ухаживать за больными, добавил он.

Первое занятие школы пройдет 9 октября с 15.00 до 16.00 по адресу: улица Велозаводская, дом 1/1. Предварительной записи не требуется.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что квартиры в домах, построенных по программе реновации жилого фонда, адаптированы для нужд людей с инвалидностью.

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