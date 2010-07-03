Голосование на всех избирательных участках в РФ признано действительным

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Голосование на всех избирательных участках в России признано действительным, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она уточнила, что, по последним данным, ни на одном участке голосование не признано недействительным.

"Никакой информации, которая бы указывала, что выборы были не признаны у нас, на этот час нет", – цитирует главу Центризбиркома ТАСС.

8 сентября в 85 регионах России состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня. В Москве прошли выборы депутатов в Мосгордуму. Окончательный список кандидатов включает 225 человек.

В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

