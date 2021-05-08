В России выявили 8 329 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 329 человек в 83 регионах, сообщает Оперативный штаб. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 524 пациентов.

Наибольшее количество случаев инфицирования пришлось на Москву – 2 765, Санкт-Петербург – 726, Московскую область – 630, Ростовскую область – 209, Воронежскую область – 139, Саратовскую область – 125, Иркутскую область – 124, Нижегородскую область – 112, Красноярский край – 107, Республику Крым – 104.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай. Всего в России с коронавирусом столкнулись уже 4 871 843 человека.

За сутки от инфекции скончались 370 пациентов, за все время – 112 992. Выздоровели за 24 часа 8 255 человека, за весь период пандемии – 4 488 615.

Ранее в Башкирии обнаружили "британский" штамм коронавируса. При этом некоторые заболевшие уже выздоровели.

В конце апреля сообщалось, что в РФ выявили более 350 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса и около 20 – "южноафриканским".

