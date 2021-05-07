Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:32

Одноэтапная вакцинация поможет переломить ситуацию с пандемией – иммунолог

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач – аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, в чем разница между одноэтапной и двухэтапной вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, во всем мире разрабатывают одноэтапный препарат.

"Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее – позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией, с другой стороны", – уточнил Викулов.

Он также добавил, что пациентам, которые пройдут однократную иммунизацию, может потребоваться повторная инъекция.

"Важно подчеркнуть, что те клинические исследования, которые были проведены, показывают достаточно многообещающие результаты, говорят нам о том, что они имеют право на высокую эффективность применения в сложившейся ситуации, потому что большое количество людей должны соблюдать жесткие условия, чтобы не заболеть", – рассказал специалист.

Викулов отметил, что пациент сам решает, какую и в каком количестве ставить прививку.

Ранее сообщалось, что 13,4 миллиона россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса. По словам Татьяны Голиковой, в РФ произведено 31,9 миллиона комплектов вакцин от COVID-19.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать