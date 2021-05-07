Одноэтапная вакцинация поможет переломить ситуацию с пандемией – иммунолог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач – аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, в чем разница между одноэтапной и двухэтапной вакцинами от коронавируса. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По его словам, во всем мире разрабатывают одноэтапный препарат.
"Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее – позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией, с другой стороны", – уточнил Викулов.
Он также добавил, что пациентам, которые пройдут однократную иммунизацию, может потребоваться повторная инъекция.
"Важно подчеркнуть, что те клинические исследования, которые были проведены, показывают достаточно многообещающие результаты, говорят нам о том, что они имеют право на высокую эффективность применения в сложившейся ситуации, потому что большое количество людей должны соблюдать жесткие условия, чтобы не заболеть", – рассказал специалист.
Викулов отметил, что пациент сам решает, какую и в каком количестве ставить прививку.
Ранее сообщалось, что 13,4 миллиона россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса. По словам Татьяны Голиковой, в РФ произведено 31,9 миллиона комплектов вакцин от COVID-19.
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