Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 9 496 человек.

За последние сутки в России выявили 28 142 новых случая коронавируса. Из них 5 789 случаев не имели клинических проявлений болезни.

В России зафиксировали 28 142 новых случая коронавируса

В столице за сутки подтвердили 7 279 новых случаев заражения коронавирусом. При этом госпитализировали с данным заболеванием 1 253 пациента.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что ситуация с коронавирусом в городе остается сложной. Градоначальник отмечал, что московское здравоохранение продолжает стабильную работу.

Собянин также заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19. Мэр подчеркнул, что плановое лечение в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме.