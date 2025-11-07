Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 7 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в пятницу, 7 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 8–10 градусов тепла, а в Подмосковье она составит от 6 до 11 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление зафиксируется на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

На следующей неделе в Москве ожидается мокрый снег. Также с понедельника, 10 ноября, прогнозируется похолодание, так как погоду будет определять периферия антициклона.

Столичным автомобилистам посоветовали воспользоваться предстоящими выходными для смены летней резины на зимнюю, поскольку на следующей неделе столбики термометров в ночные часы начнут опускаться ниже нуля.