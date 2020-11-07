Власти Москвы оценили необходимость ужесточения домашнего режима

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти планируют ужесточать ограничительные меры для пожилых людей и хронических больных.

В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что пенсионеры дисциплинировано относятся к рекомендациям мэрии.

Данчиков добавил, что сотрудники полиции при патрулировании проводят среди старшего поколения разъяснительную работу.

В частности, им советуют без крайней необходимости не выходить на улицу и не ходить в места большого скопления граждан.

Сергей Собянин ранее продлили в Москве режим удаленной работы, а также домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ограничительные меры будут действовать до конца ноября. Также в городе усилили перчаточно-масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест и при проезде на транспорте.