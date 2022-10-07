Ни одного человека не мобилизовали в Республике Алтай – сенатор

Фото: ТАСС/Татьяна Валько

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не был призван ни один житель региона, сообщил сенатор от края Владимир Полетаев.

Сенатор провел встречу с военным комиссаром региона Олегом Денисенко, в ходе которой обсуждалось исполнение указа президента РФ о частичной мобилизации.

"По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки", – написал он в своем телеграм-канале.

Полетаев подчеркнул, что в регионе работает горячая линия по вопросам в рамках частичной мобилизации.

В свою очередь, пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов подтвердил сведения об отсутствии призванных в республике.

"В целом информация о квоте для региона – закрытая", – сказал он РИА Новости.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минцифры РФ предлагает рассматривать жалобы по вопросам мобилизации от 3 до 5 дней

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