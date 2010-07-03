Онкоцентр Блохина работает в штатном режиме

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Онкоцентр имени Блохина продолжает работу в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе центра отметили, что новых заявлений об увольнении в администрацию не поступало. Что касается старых заявлений, сейчас подписаны четыре из пяти.

В сентябре детские онкологи центра опубликовали в Сети видеообращение, в котором раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом. После публикации замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгия Менткевича сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга.

Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители считают поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики". Комиссия продолжит работу до 10 октября.

Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди полагает, что причиной конфликта могли стать личные амбиции и внешнее влияние. По его мнению, в ситуацию не следовало втягивать пациентов и родителей.

Георгий Менткевич обращал внимание, что одновременно медики увольняться не станут. Так они обеспечат лечение пациентам.

Замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков отметил, что написавшие заявления врачи начали получать новые предложения о работе. Он добавил, что если нового директора назначат, то они обсудят возможность остаться в центре.