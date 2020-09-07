Москва входит в топ городов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

Отмечается, что столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтвердили 5 185 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 223 не имели клинических проявлений болезни.

В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 882 пациента.

По данным ВОЗ на 7 сентября, в мире зафиксировано более 26,7 миллиона случаев заражения, свыше 876 тысяч человек скончались.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровели 843 277 человек.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.