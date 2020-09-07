Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве выздоровели еще 882 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.
"Всего число людей, излечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252", – сообщила вице-мэр.
Отмечается, что выздоровевшие от коронавируса граждане могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
По данным на 6 сентября, за сутки в России выявили 5 195 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. При этом 1 156 случаев (22,2%) не обладали клиническими проявлениями. В Москве за этот день зарегистрировали 620 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самое низкое число случаев COVID-19 за две недели.
По данным ВОЗ на 7 сентября, в мире зафиксировано более 26,7 миллиона случаев заражения, свыше 876 тысяч человек скончались. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 025 505 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 820 летальных исходов, выздоровело 840 949 человек.
В российских школах зафиксированы единичные случаи заражения COVID-19
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