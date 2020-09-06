В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб.
Всего в столице умерли 4 905 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. Горожанам напомнили, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача на дом.
В Москве за последние сутки зарегистрировали 620 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самое низкое число случаев COVID-19 за две недели.
Среднесуточный темп прироста новых пациентов за две календарные недели составляет 0,25%. Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Ранее Сергей Собянин призвал фильтровать поток слухов о коронавирусе и жить реальной жизнью. Он подчеркнул, что если возникнет какая-то критическая ситуация, то власти сразу на нее отреагируют. Мэр попросил граждан быть более оптимистичными.
Собянин назвал сроки вакцинации от COVID-19 в Москве
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