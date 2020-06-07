Еще 2 283 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 2 283 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19 в городе, составляет 102 714 человек, добавила она.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. По этим вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Оперштаб уточнил, что за минувшие сутки в столице скончались еще 55 пациентов c COVID-19. Общее количество умерших пациентов с подтвержденной инфекцией составляет 2 919 человек.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.

Столичное управление Роспотребнадзора с 1 мая проверило 6 125 объектов на предмет профилактики коронавируса. Чаще всего несоблюдение предписанных правил наблюдалось на объектах торговли и транспорта. В то же время в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что доля объектов, где фиксировались нарушения, сократилась с 99% до 86%.