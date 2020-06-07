Еще 2 283 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Еще 2 283 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего число людей, вылечившихся от COVID-19 в городе, составляет 102 714 человек, добавила она.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Ими могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. Кроме того, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. По этим вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Оперштаб уточнил, что за минувшие сутки в столице скончались еще 55 пациентов c COVID-19. Общее количество умерших пациентов с подтвержденной инфекцией составляет 2 919 человек.
Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.
Столичное управление Роспотребнадзора с 1 мая проверило 6 125 объектов на предмет профилактики коронавируса. Чаще всего несоблюдение предписанных правил наблюдалось на объектах торговли и транспорта. В то же время в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что доля объектов, где фиксировались нарушения, сократилась с 99% до 86%.
Где больше всего заболевших коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: