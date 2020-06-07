В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Еще 55 пациентов c COVID-19 скончались в Москве за минувшие сутки, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего количество умерших пациентов с подтвержденной инфекцией составляет 2 919 человек.

В стране зафиксировано 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. Это на 2 процента больше, чем днем ранее.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить. Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны, добавил он. Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости инфекцией.