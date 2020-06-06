Вакцинацию от гриппа в России планируется начать в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцинация против гриппа в России должна начаться в августе, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров... Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам министра, вакцина уже производится. Он объяснил, что с учетом ситуации с коронавирусом вакцинацию лучше начать раньше.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Он уточнил, что это будет зависеть от исхода клинических испытаний препарата от COVID-19. Чернышенко подчеркнул, что в настоящее время необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.
Мурашко говорил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать в России в ближайшие две недели. Первый результат по вакцинам и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля, отмечал он. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в стране работают над 47 вакцинами от коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обращала внимание, что прививать от COVID-19 после появления вакцины начнут с групп риска. Такая очередность предполагается, если не будет возможности сделать сразу много ее доз.
В Роспотребнадзоре объяснили штрафы за отказ от вакцинации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: