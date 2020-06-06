Вакцинацию от гриппа в России планируется начать в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация против гриппа в России должна начаться в августе, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Правительство выпустило уже нормативные документы, которые были необходимы для заключения всех договоров... Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам министра, вакцина уже производится. Он объяснил, что с учетом ситуации с коронавирусом вакцинацию лучше начать раньше.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Он уточнил, что это будет зависеть от исхода клинических испытаний препарата от COVID-19. Чернышенко подчеркнул, что в настоящее время необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.

Мурашко говорил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать в России в ближайшие две недели. Первый результат по вакцинам и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля, отмечал он. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в стране работают над 47 вакцинами от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обращала внимание, что прививать от COVID-19 после появления вакцины начнут с групп риска. Такая очередность предполагается, если не будет возможности сделать сразу много ее доз.