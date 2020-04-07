Психолог объяснила, почему инфицированные COVID-19 нарушают карантин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова рассказала Москве 24, почему зараженные COVID-19 нарушают режим карантина, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей. По ее мнению, для таких граждан жесткие санкции просто необходимы.
Орлова пояснила, что все люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Она считает, что некоторые просто не готовы смириться с необходимостью изоляции.
"В этих обстоятельствах человек проявляет свое настоящее "я". Люди автономные, с низким уровнем ответственности, эгоистичные. Они не готовы смириться с теми обстоятельствами, которые возникли", – считает психолог.
Она рассказала, что для таких людей первоочередными являются собственные интересы. Орлова отметила, что подобное поведение даже поощряется в обществе.
"Глагол "хочу" для таких людей является доминантой. Они живут, все время опираясь на него. В обычной жизни это называют гедонизмом. Многие считают, что это круто, не обращают внимание на то, что человек действует исключительно в собственных интересах", – заявила психолог.
Эксперт считает, что в сегодняшних условиях подобные поведенческие черты характера обостряются. Именно поэтому, по мнению специалиста, нужны жесткие меры.
"Мы не можем позволить себе, чтобы личный эгоизм инфантильного человека, который подумал, что у него нет тяжелой формы, нанес вред другим. То, что он может кого-то заразить и человек умрет, – для него это не аргумент, он об этом не думает", – рассказывает специалист.
Она отметила, что социальная реклама, призывы публичных людей оставаться дома необходимы в данных условиях, но психолог назвала это поощряющей мотивацией. По ее мнению, многих людей нужно мотивировать страхом.
"Кто-то мотивируется светлыми социальными интересами, но достаточно большое количество людей способно менять свое поведение, только опасаясь санкций. Те люди, для кого социальные интересы не являются важными, антисоциальные люди – для них нужны жесткие санкции, иначе число заболевших будет увеличиваться", – считает психолог.
В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина
Ранее сообщалось, что семерых больных коронавирусом в столице, которые нарушили режим самоизоляции, оштрафовали. В дальнейшем инфицированных COVID-19 разместили в обсервационных центрах. Установить, что москвичи нарушили режим карантина, удалось с помощью технических средств.
Более 21 тысячи постановлений о соблюдении режима самоизоляции выдали гражданам, прибывающим в Москву из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса. К контролю за соблюдением домашнего режима были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В случае нарушения гражданам грозит административная ответственность.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
За последние сутки в России зафиксировали 1 154 случая заражения COVID-19.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: