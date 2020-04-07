Психолог объяснила, почему инфицированные COVID-19 нарушают карантин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семейный психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова рассказала Москве 24, почему зараженные COVID-19 нарушают режим карантина, ставя под угрозу жизнь и здоровье людей. По ее мнению, для таких граждан жесткие санкции просто необходимы.

Орлова пояснила, что все люди по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Она считает, что некоторые просто не готовы смириться с необходимостью изоляции.

"В этих обстоятельствах человек проявляет свое настоящее "я". Люди автономные, с низким уровнем ответственности, эгоистичные. Они не готовы смириться с теми обстоятельствами, которые возникли", – считает психолог.

Она рассказала, что для таких людей первоочередными являются собственные интересы. Орлова отметила, что подобное поведение даже поощряется в обществе.

"Глагол "хочу" для таких людей является доминантой. Они живут, все время опираясь на него. В обычной жизни это называют гедонизмом. Многие считают, что это круто, не обращают внимание на то, что человек действует исключительно в собственных интересах", – заявила психолог.

Эксперт считает, что в сегодняшних условиях подобные поведенческие черты характера обостряются. Именно поэтому, по мнению специалиста, нужны жесткие меры.

"Мы не можем позволить себе, чтобы личный эгоизм инфантильного человека, который подумал, что у него нет тяжелой формы, нанес вред другим. То, что он может кого-то заразить и человек умрет, – для него это не аргумент, он об этом не думает", – рассказывает специалист.

Она отметила, что социальная реклама, призывы публичных людей оставаться дома необходимы в данных условиях, но психолог назвала это поощряющей мотивацией. По ее мнению, многих людей нужно мотивировать страхом.

"Кто-то мотивируется светлыми социальными интересами, но достаточно большое количество людей способно менять свое поведение, только опасаясь санкций. Те люди, для кого социальные интересы не являются важными, антисоциальные люди – для них нужны жесткие санкции, иначе число заболевших будет увеличиваться", – считает психолог.

В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

Ранее сообщалось, что семерых больных коронавирусом в столице, которые нарушили режим самоизоляции, оштрафовали. В дальнейшем инфицированных COVID-19 разместили в обсервационных центрах. Установить, что москвичи нарушили режим карантина, удалось с помощью технических средств.

Более 21 тысячи постановлений о соблюдении режима самоизоляции выдали гражданам, прибывающим в Москву из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса. К контролю за соблюдением домашнего режима были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В случае нарушения гражданам грозит административная ответственность.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.

За последние сутки в России зафиксировали 1 154 случая заражения COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.