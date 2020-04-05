Свыше 21 тыс постановлений об изоляции выдано прибывшим в Москву из-за границы гражданам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 21 тысячи постановлений о соблюдении режима самоизоляции выдали гражданам, прибывающим в Москву из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что постановления также были выданы тем лицам, которые контактировали с прибывшими из-за границы людьми.

"Управлением выдано более 21 тысячи (21065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими", – говорится в сообщении.

К контролю за соблюдение домашнего режима были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В случае нарушения гражданам грозит административная ответственность.

Ранее в Москве были вписаны первые штрафы за нарушение карантина. Первыми нарушившими оказались граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.

Также сообщалось, что полиция в Москве составила 145 протоколов в отношении нарушивших самоизолцию людей.