Свыше 21 тыс постановлений об изоляции выдано прибывшим в Москву из-за границы гражданам

11:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 21 тысячи постановлений о соблюдении режима самоизоляции выдали гражданам, прибывающим в Москву из стран с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что постановления также были выданы тем лицам, которые контактировали с прибывшими из-за границы людьми.
"Управлением выдано более 21 тысячи (21065) постановлений об изоляции прибывших из неблагополучных стран, лиц, находившихся с ними в контакте, а также лиц, находившихся в контакте с заболевшими", – говорится в сообщении.
К контролю за соблюдение домашнего режима были привлечены сотрудники органов внутренних дел. В случае нарушения гражданам грозит административная ответственность.
Ранее в Москве были вписаны первые штрафы за нарушение карантина. Первыми нарушившими оказались граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку у них болезнь протекает в легкой форме.
Также сообщалось, что полиция в Москве составила 145 протоколов в отношении нарушивших самоизолцию людей.
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