07 января, 10:10Общество
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Рождеством
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с праздником Рождества Христова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.
"<...> Признателен вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия, в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ", – отмечается в поздравлении.
Патриарх также пожелал президенту крепкого здоровья и "помощи Божией" в работе на благо страны.
Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Глава государства регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников.
После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.