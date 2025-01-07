Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Рождеством

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с праздником Рождества Христова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"<...> Признателен вам за неизменную поддержку многообразной деятельности Русской православной церкви, свидетельствующей миру о евангельских идеалах любви, добра и милосердия, в том числе через реализацию значимых социальных, духовно-просветительских и патриотических программ", – отмечается в поздравлении.

Патриарх также пожелал президенту крепкого здоровья и "помощи Божией" в работе на благо страны.

Владимир Путин встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Глава государства регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников.

После рождественского богослужения он прибыл в храм Христа Спасителя, где лично поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла.