Ракова назвала долю детей среди заболевших коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У порядка 45 тысяч детей в Москве выявили коронавирусную инфекцию за все время пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Действительно, мы неоднократно говорили, что дети в большинстве болеют, к счастью, не так тяжело, как взрослые. Но это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тысяч человек", – сказала Ракова.

Ранее в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что дети в 1,5 раза чаще передают коронавирус совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Сообщалось, что с 1 июня по 21 октября порядка 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России требуются дополнительные меры из-за прогнозируемого тренда на увеличение заразившихся коронавирусом. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ограничения не связаны с локдауном.

За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений. В Москве диагностировали 6 253 случая. Всего в России зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

