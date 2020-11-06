Ракова назвала долю детей среди заболевших коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
У порядка 45 тысяч детей в Москве выявили коронавирусную инфекцию за все время пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Действительно, мы неоднократно говорили, что дети в большинстве болеют, к счастью, не так тяжело, как взрослые. Но это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тысяч человек", – сказала Ракова.
Ранее в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что дети в 1,5 раза чаще передают коронавирус совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Сообщалось, что с 1 июня по 21 октября порядка 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России требуются дополнительные меры из-за прогнозируемого тренда на увеличение заразившихся коронавирусом. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ограничения не связаны с локдауном.
За последние сутки в России подтвердили 20 582 случая коронавируса в 85 регионах. Выявлено активно 5 287 (25,7%) случаев без клинических проявлений. В Москве диагностировали 6 253 случая. Всего в России зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.
Реабилитолог ответил на популярные вопросы о коронавирусе
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